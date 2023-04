El remake live-action de Lilo & Stitch está negociando con la voz del extraterrestre titular y ya eligió a los actores que darán vida a Jumba y Pleakley

Siguen surgiendo novedades a la nueva película live-action de Lilo & Stitch que está desarrollando Disney. Días después de que se revelara que Courtney B. Vance será Cobra Bubbles, un nuevo reporte entregó actualizaciones sobre los intérpretes Stitch, Jumba y Pleakley.

Ante todo, según The Hollywood Reporter, Disney está en la etapa final de negociaciones para que Chris Sanders, quién co-dirigió la cinta y realizó la voz del extraterrestre titular en la película original de 2022, repita su papel como la voz de Stitch.

Por otra parte, Billy Magnusson se sumó al elenco como Pleakley y finalmente se reveló que Zach Galifianakis, quien fue una de las primeras adiciones al reparto de la película, interpretará a Jumba. Además ahora Kaipot Dudoit será el encargado de dar vida a David porque Disney optó por reemplazar Kahiau Machado en el papel después de que aparecieran publicaciones suyas de redes sociales con insultos raciales.

El remake live-action de Lilo & Stitch será dirigido por Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell With Shoes On) y su estreno está planificado para Disney Plus.