Courtney B. Vance será Cobra Bubbles en el remake live-action de Lilo & Stitch

Disney ya eligió al actor que tendrá la misión de interpretará Cobra Bubbles en el remake live-action de Lilo & Stitch. De acuerdo a Deadline, Courtney B. Vance (Lovecraft Country, The Hunt for Red October) fue el elegido para plasmar al ex-agente de la CIA que es una figura clave en la historia de Lilo, su hermana Nani y el adorable alienigena conocido como Stitch.

Por ahora se desconoce qué aspectos cambiará o mantendrá este remake respecto al papel de Cobra Bubbles en la película original de Lilo & Stitch. De hecho, aún no hay una descripción sobre la propuesta de esta nueva cinta.

No obstante, aparte de Vance, el elenco del remake live-action de Lilo & Stitch ya cuenta con Maia Kealoha como Lilo, Sydney Elizebeth Agudong como Nani, Kahiau Machado como David y Zach Galifianakis en un papel que aún no es específicado.

El remake live-action de Lilo & Stitch será dirigido por Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell With Shoes On) y su estreno será en Disney Plus.