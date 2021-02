El showrunner de Superman & Lois explicó la revelación del misterioso villano

El primer episodio de Superman & Lois estableció el escenario para lo que vendrá durante los próximos episodios de la serie. Pero aunque el capítulo llamó la atención con sus guiños a la historia de Superman y planteó claramente que dirección quiere tomar con la familia de Clark Kent, también dejó una gran interrogante sobre la mesa.

Después de todo, mientras la mayoría de los personajes y la trama de la serie habían sido anticipados por los tráilers y adelantos de Superman & Lois, el elemento que cerró al piloto planteó varias preguntas para el futuro del programa y su lugar en el Arrowverso.

[Spoilers de Superman & Lois a continuación]

spoiler

En el primer episodio de Superman & Lois, el héroe titular se enfrentó a un misterioso villano que conocía su identidad secreta y estaba dañando plantas nucleares con el fin de destruirlo. En primera instancia todo apuntaba a que este villano simplemente era The Stranger, el misterioso personaje que Wolé Parks interpretará en la serie.

No obstante, pese a que Parks efectivamente está detrás de la máscara, The Stranger no tendría nada que ver con el Phantom Stranger y sería nada más ni nada menos que un Luthor. Después de todo, el piloto de Superman & Lois cerró con ese personaje ingresando a una nave que lo llama “Capitán Luthor”.

Superman & Lois está ambientada en la continuidad del Arrowverso. Es decir, a partir de los eventos de “Crisis en Tierras Infinitas”, la serie comparte su universo con Supergirl, The Flash, Batwoman, Black Lightning y Legends of Tomorrow.

Pero la denominada Tierra Prime ya tiene a un Lex Luthor y todo apunta a que este villano de Superman & Lois no es la misma versión del personaje que John Cryer interpreta en Supergirl.

En ese sentido, en una presentación ante la Television Critics Association recogida por TV Line, el showrunner de Superman & Lois explicó que The Stranger/Capitán Luthor sería su forma de incluir al villano en la serie tomando otra perspectiva.

“Cuando Greg (Berlanti) y yo empezamos a hablar de esto, queríamos un villano icónico para Superman”, señaló Todd Helbing. “Era nuestra oportunidad, saliendo de (Crisis en Tierras Infinitas) para contar una nueva historia y llevar al público a este nuevo viaje con alguien que sienten que han conocido. John Cryer está en Supergirl, y ha hecho un trabajo increíble y loco con Lex Luthor. Pero nuestro programa es diferente. Queríamos contar una nueva historia. Hay muchos giros y vueltas, los secretos se revelan y los misterios se desarrollan de una manera que esta versión se sentirá fresca, nueva y completamente diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes”.

Por supuesto, la identidad del Capitan Luthor todavía no está completamente establecida y antecedentes clave como su nombre completo y origen todavía están en el aire.

En ese sentido, ya hay quienes están especulando que este personaje viene de otra Tierra destruida en la Crisis del Arrowverso. Todo debido a que en su batalla contra Superman el Capitan Luthor dice: “De donde vengo, digamos que los dos tenemos historia. Mi mundo fue destruido, pero de alguna manera logré sobrevivir. Finalmente llegué aquí, donde supe que estabas aquí también”.

Pero aunque eso parece muy probable, aún no está confirmado y por ahora lo único claro es que este es un Luthor que de una u otra forma complicará las cosas para el hombre de acero.

“Tuvimos conversaciones de antemano sobre si un Luthor iba a estar presente, si trabajaríamos con ese nombre o no”, comentó Tyler Hoechlin, el actor detrás de Superman, a TV Line. “Así que estaba consciente antes de leer el piloto. No tuve ese mismo momento de ‘dun, dun, dun!’ que tuvieron los fanáticos al final. Pero creo que es genial. Me encant, y creo que a los fans les va a encantar. Necesitas un némesis, hombre, ¿y quién más?”