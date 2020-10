El showrunnner de The Boys está arrepentido de la rápida muerte de un personaje

Solo falta un episodio para el final de la segunda temporada de The Boys y desde ya los fanáticos están ansiosos por obtener respuestas de lo que pasará a futuro con Billy Butcher y compañía.

Pero antes de comenzar a especular sobre lo que sucederá en el episodio de la próxima semana y elaborar teorías sobre lo que supuestamente vendrá en la tercera temporada, es momento de revisar lo que ocurrió en el episodio más reciente donde la precipitada muerte de un personaje no dejó conforme a Eric Kripke, el showrunnner de The Boys.

Por supuesto, a continuación abordaremos detalles del séptimo episodio de la segunda temporada de The Boys, así que consideren esto como su advertencia de spoilers.

spoiler

En "Butcher, Baker, Candlestick Maker”, el séptimo episodio de la segunda temporada de The Boys, Lamplighter ayudó a Hughie a ingresar a la torre de Vought para rescatar a Starlight, quien previamente había sido capturada por Black Noir y acusada públicamente de traición a The Seven por parte de Homelander y Stormfront.

Pero una vez que ambos llegaron a la sala de conferencias de The Seven, Lamplighter no continuó con lo que Hughie pensaba que era el plan e inesperadamente se ubicó frente a la estatua de los cuestionables superhéroes y utilizó sus propios poderes para suicidarse.

Tal y como muchos miembros de la audiencia, Hughie se sorprendió por la muerte de Lamplighter, sin embargo, el showrunner de The Boys advirtió que esto era algo que se podía anticipar.

En una entrevista con TV Line, Eric Kripke contó que durante las apariciones anteriores del personaje el objetivo de los guionistas era dejar claro que tenía ideas suicidas.

“Nuestro sentimiento era, en la sala de escritores, que Lamplighter es suicida”, dijo Kripke. "Lo dice casi directamente al final del episodio 6. Le dice a Mallory: ‘Por favor, mátame. Realmente quiero salir de mi miseria’. Así que está bastante registrado que es un suicida ".

“Ha caído tan lejos entre la historia de origen con los nietos de Mallory y ha sido reducido a un secuaz y verdugo de Vought”, añadió. “Está tan degradado de lo que pensaba que iba a ser o de ser alguien de quien su padre estaría orgulloso. Creo que la presión de intentar estar a la altura de las expectativas de su padre cuando fracasó fue demasiado para él. Es trágico. Es triste".

Pero pese a que la historia de Lamplighter era algo que se había planeado, el showrunner de The Boys está arrepentido por la rápida muerte del personaje. Todo debido a la interpretación que hizo Shawn Ashmore.

“Escribimos todo eso antes de elegir a Shawn y una vez que elegimos a Shawn y vimos lo bueno que era, lo conmovedor, cansado y, de una manera extraña, comprensivo que hizo Lamplighter, realmente lamenté que lo estuviéramos matando”, señaló Kripke. “Si pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo, sabiendo que tenía a Shawn y lo que hizo con ese personaje, lo habría mantenido vivo por más tiempo. Pero para eso se creó ese personaje desde el principio”

Ashmore comparte el sentimiento de Kripke, pero recalca que está satisfecho con la muerte del ex-integrante de The Seven.

“Fue un fastidio irme porque amo al personaje y me hubiera encantado seguir interpretándolo, pero pensé que era una escena muy, muy importante, y que era el camino correcto para Lamplighter. Fue una escena intensa, pero estaba muy feliz con ella”, señaló el actor.

Las consecuencias de la muerte de Lamplighter probablemente serán exploradas en “What I Know”, el último episodio de la segunda temporada de The Boys que se estrenará el próximo viernes 9 de octubre mediante Amazon Prime.