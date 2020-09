Un rumor dice que la tercera temporada de The Boys incluiría a un viejo conocido de Starlight y un cambio a Soldier Boy

Todavía faltan dos episodios para que termine la segunda temporada de The Boys, sin embargo, desde el portal The Illuminerdi aseguran que ya conocen detalles sobre lo que será la tercera temporada de la serie.

Siguiendo los reportes anteriores que ya confirmaron que la tercera temporada de The Boys presentará a Jensen Ackles como Soldier Boy, ahora desde The Illuminerdi dicen que la versión televisiva del personaje tendría un importante cambio respecto a su contra parte de los cómics.

[Advertencia: Pese a que esto es un rumor, probablemente hay quienes puedan considerar los siguientes puntos como spoilers de lo que pasará en la serie deThe Boys]

En los cómics de The Boys creados por Garth Ennis y Darick Robertson, Soldier Boy era un manto que habían adoptado varios “Supes” desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, este rumor dice que en la serie ese no sería el caso y Soldier Boy solo habría sido una persona.

En ese sentido, The Illuminerdi añade que Soldier Boy sería “el superhéroe original creado por Vought” que no murió al principio de la guerra y “en cambio, ayudó a los aliados a ganar la guerra y se convirtió en una celebridad internacional. En privado, comenzó a vivir con total impunidad, viviendo una vida de ensueño e incluso convirtiéndose en una estrella de cine".

Aparentemente Soldier Boy fingiría su muerte dando pie a una leyenda para el público, pero el reporte dice que “la realidad es muy diferente y es algo que The Boys descubrirán durante el transcurso de la tercera temporada”.

Esta supuesta historia de Soldier Boy suena como algo interesante para contrastar con la reciente revelación sobre el vínculo entre Stormfront y el pasado de Vought. No obstante, cabe señalar que nada de esto ha sido confirmado hasta el momento y todo permanece en el terreno de los rumores.

Por otra parte, además de abordar el supuesto arco que tendría Soldier Boy en la tercera temporada de la serie, The Illuminerdi también dice que el próximo ciclo de The Boys presentaría a Supersonic, un personaje que es descrito como “un joven latino de unos 20 años” que “salió con Starlight y los dos crecieron de manera conservadora en el Circuito de Concursos de Superhéroes e incluso asistieron juntos al Campamento Bíblico”

Pese a que la aparición de este personaje tampoco está confirmada, el reporte dice que Supersonic tendría un papel relevante en tres o cuatro episodios del próximo ciclo.

La tercera temporada de The Boys fue anunciada de manera oficial poco antes del estreno del segundo ciclo, sin embargo, aún no tiene una fecha de estreno.

Por su parte, la segunda temporada de la serie presentará su penúltimo capítulo este viernes 2 de octubre y desde ya promete complicaciones para Starlight, Butcher, Hughie y compañía.