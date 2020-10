El primer avance para el final de la segunda temporada de The Boys es muy breve

¿Terminaron de ver el séptimo episodio de The Boys y no pueden esperar para saber lo que pasará en la serie? Lamentablemente Amazon Prime no lanzará el octavo capítulo hasta la próxima semana, pero por mientras el streaming dio a conocer un breve avance sobre lo que vendrá en el cierre del segundo ciclo.

Obviamente, si aún no están al día con The Boys, este mini adelanto podría ser calificado como un spoiler ya que, pese a que es muy breve, aborda un importante punto de la trama.

Por lo tanto, aquí está la advertencia de spoiler pertinente.

spoiler

Y a continuación pueden ver el pequeño clip que muestra a Becca contándole a Butcher que se llevaron a Ryan:

El octavo y último capítulo de la segunda temporada de The Boys se llamará “What I Know” y debutará el viernes 9 de octubre en Amazon Prime.