El Snyder Cut de Justice League solo estaría detrás de Wonder Woman 1984 en las cifras de HBO Max

A una semana del estreno de Zack Snyder’s Justice League finalmente comenzaron a surgir cifras que buscan poner en perspectiva la recepción de la versión de la película del grupo de superhéroes.

Si bien el estreno del denominado “Snyder Cut “se concretó a través de distintas plataformas y sistemas a nivel mundial, en Estados Unidos su lanzamiento se realizó a través de HBO Max.

En ese sentido, desde la firma Samba TV quisieron revisar cómo le había ido a la película durante su primer fin de semana en comparación a otros títulos del streaming de WarnerMedia. Todo con un foco en el mercado estadounidense.

¿El resultado? Según recoge Deadline, Samba TV identificó que Zack Snyder’s Justice League logró que 1.8 millones de hogares vieran por lo menos sus primeros 5 minutos durante su fin de semana de estreno entre el 19 el 21 de marzo.

Es cifra es bastante positiva ya que de acuerdo a este reporte representa al segundo mejor estreno de HBO Max y solo queda por detrás de Wonder Woman 1984, la nueva cinta de la amazona que consiguió la atención de 2.2 millones de hogares bajo el mismo concepto, pero entre el 25 y el 27 de diciembre de 2020.

Pese a que estos datos comienzan a pintar un panorama más completo sobre el estreno del “Snyder Cut” de Justice League, hay que recalcar que estas cifras no son un registro definitivo. Después de todo, solo abarcan a Estados Unidos y particularmente se basan en datos de Smart TVs, por lo que la reproducción a través de otros dispositivos queda fuera para bien o para mal.

De todas maneras, otro antecedente llamativo de este reporte es que esta versión de Justice League habría conseguido más espectadores que The Falcon and the Winter Soldier durante su fin de semana de estreno ya que, de acuerdo a Samba TV, la nueva serie de Marvel Studios logró congregar a 1.7 millones de hogares en su medición.

Por supuesto, ese no deja de ser un dato curioso considerando que Disney clamó que el programa de Sam y Bucky consiguió el mejor debut en la trayectoria de Disney+. No obstante, la compañía no respaldó esa afirmación con cifras y por ende la comparación con el “Snyder Cut” se basa en datos de Samba TV respecto a Smart TVs y con un enfoque en Estados Unidos.