The Falcon And The Winter Soldier tuvo el mejor estreno de la historia en Disney+

Según la plataforma de streaming Disney+, la serie The Falcon and The Winter Soldier se instaló como su estreno más visto en el servicio durante su fin de semana de lanzamiento.

Ese récord incluye también los mercados internacionales en donde Disney tiene el servicio Hostar, como es el caso de algunos países asiáticos.

En Deadline explican que la plataforma no reveló los números, por lo que no explicó cómo se compara el lanzamiento de The Falcon and The Winter Soldier en contraste al fin de semana de estreno de otros hits, como WandaVision o las dos temporadas de The Mandalorian.

Pero tengan en cuenta que las plataformas de streaming de Disney han tenido un explosivo incremento en el número de suscriptores, por lo que el número de gente preparada para ver The Mandalorian era mucho menor de lo que actualmente congrega la plataforma.