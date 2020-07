El Xbox Summer Fest permitirá probar más de 60 demos de videojuegos completamente nuevos

A raíz de la falta de grandes eventos de videojuegos cortesía del COVID-19, las compañías se las han ingeniado para realizar sus propias iniciativas online para revelar lo que se viene en su futura oferta. Una de estas propuestas será el Xbox Summer Fest de Microsoft.

A partir del 21 de julio, los gamers tendrán la posibilidad de probar avances de algunos videojuegos de Xbox One que están en pleno desarrollo. Según el anuncio, serán entre 75 y 100 adelantos, incluyendo al menos 60 demos completamente nuevos.

La iniciativa permitirá así acceder a demos en progreso que previamente solo estaban disponibles para aquellos que asistían a los atestados centros de convenciones en donde se realizaban eventos como el E3.

Algunos de las pruebas incluirán a videojuegos como Cris Tales, Destroy All Humans!, Hellpoint, Skatebird y Welcome to Elk, entre otros.