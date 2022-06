Eleven confronta a Vecna en el nuevo póster para el segundo volumen de Stranger Things 4

El enfrentamiento más esperado es el foco del nuevo póster de Stranger Things 4. Este lunes y en el contexto de la cuenta regresiva para el estreno del segundo volumen de la cuarta temporada de la serie, Netflix reveló un nuevo afiche de Stranger Things.

El póster que podrán revisar un poco más adelante es protagonizado por Eleven y Vecna. Todo mientras que otros tres grupos de personales están presentes. Así, mientras por un lado podemos ver a Max, Lucas, Dustin, Erica, Will, Jonathan, Mike y Argyle; por otra parte, en lo que sería The Upside Down aparecen Robin, Nancy, Steve y Eddie; mientras que también en una posición al revés se puede apreciar a Hopper peleando con el Demogorgon con Joyce y Murray junto a él.

El segundo volumen de Stranger Things 4 se estrenará este viernes 1 de julio en Netflix y, aunque la promesa es que sus episodios contarán con una buena dosis de emoción e incluso podrían incluir la muerte de algunos personajes, los Hermanos Duffer ya aclararon que todas las respuestas sobre The Upside Down recién llegarán en Stranger Things 5.