Las respuestas definitivas sobre The Upside Down recién llegarán con Stranger Things 5

Todavía falta una semana para el estreno del segundo volumen de Stranger Things 4, pero ya tenemos claro un elemento que no se resolverá en esa entrega de la serie.

Durante una extensa entrevista con el portal Variety, los Hermanos Duffer no solo reiteraron su intención de editar el error con la fecha de cumpleaños de Will, sino que también abordaron las esperadas respuestas sobre The Upside Down que tendrá que entregar Stranger Things en su recta final.

Así, al ser consultados sobre la jerarquía de criaturas de The Upside Down, el paradero de The Mind Flayer y la diferencia de poder entre Vecna y esa criatura, Ross Duffer indicó que todas esas dudas son válidas y que el volumen 2 de Stranger Things 4 resolverá algunas de ellas. No obstante, las respuestas definitivas sobre esa dimensión llegarán con la temporada final de la serie.

“Lo único en lo que no profundizamos completamente en el volumen 2 es en la historia de Upside Down”, dijo Ross Duffer. “Lo insinuamos, y estoy seguro de que alguien en Reddit quizás pueda reconstruirlo. Pero muchas de esas respuestas sobre The Upside Down son realmente de lo que se trata la quinta temporada”.

Considerando que la quinta temporada de Stranger Things aún no se filma y probablemente la espera por su estreno será bastante larga, aquella actualización no deja de ser prometedora e intrigante considerando lo que ya se planteó con Eleven y Vecna en el primer volumen de Stranger Things 4.

El estreno del segundo volumen de Stranger Things 4 está planificado para el 1 de julio de este año.