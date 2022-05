Stranger Things 4 profundizó los misterios de Hawkins con la gran revelación sobre Vecna

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Stranger Things 4]

Aunque todas las temporadas de Stranger Things se han caracterizado por contar con varias historias en movimiento al mismo tiempo, en el cuarto ciclo de la serie aquella propuesta narrativa se hizo aún más evidente porque mientras Joyce y Murray viajaron cientos de kilómetros para intentar rescatar a Hopper, Eleven se embarcó en su propia misión para recuperar sus poderes, mientras que eventualmente el resto de los personajes centrales que quedaron en Hawkins terminaron colaborando para probar la inocencia de Eddie, salvar a Max y detener a Vecna.

Pero aunque perfectamente todas esas historias podrían haber permanecido separadas hasta el estreno del segundo volumen de Stranger Things 4, en los últimos minutos de “The Massacre at Hawkins Lab” se desarrolló una revelación que conectó varios puntos claves de algunas de esas tramas.

Obviamente, como lo anticipa su título, el último episodio de la primera parte de Stranger Things 4 se dedicó a desentrañar qué sucedió verdaderamente en la Masacre del Laboratorio de Hawkins. Por supuesto, durante buena parte de la cuarta temporada se mostró que Eleven creía que ella había matado a la mayoría del personal y los niños que estaban en el laboratorio. No obstante, en ese capítulo dirigido por los Hermanos Duffer se reveló algo a un más escalofriante.

Resulta que el funcionario que durante todos los flashbacks aparecía interesado en ayudar de una u otra forma a Eleven era nada más ni nada menos que One/Uno, el primer sujeto de los experimentos del Laboratorio de Hawkins. Los poderes de One habían sido suprimidos por un dispositivo subcutáneo instalado por órdenes del Doctor Brenner/ “Papa”. Según el personaje encarnado por Jamie Campbell Bower aquello fue porque el científico le tenía miedo a su poder. Sin embargo, Stranger Things no dudó en demostrar que había algo más allí.

Después de todo, One no tardó en desatar una matanza en el Laboratorio tan solo minutos después de que Eleven quitara el dispositivo que estaba en su cuello.

La pequeña Eleven permaneció oculta durante una parte de la masacre, pero eventualmente salió de su escondite para confrontar a One, quien además de reiterar sus planes de venganza, control y ansias de poder, realizó otra revelación mucho más sorprendente: su verdadera identidad.

Desde el inicio de Stranger Things 4 el grupo de Hawkins -principalmente Nancy Wheeler y Robin Buckley- se dedicaron a investigar una arista sobre Victor Creel, un hombre que en la década de los ‘50 se convirtió en toda una leyenda urbana de ese pueblo por el macabro asesinato de su familia.

Pero aunque Victor Creel pasó años en una institución mental acusado por el supuesto crimen de su familia, el hombre era inocente y el deceso de sus seres queridos habría sido el primer ataque de Vecna en Hawkins.

No obstante, aunque el grupo de Hawkins creía que Vecna atacó a la familia solo por una desafortunada conexión con la casa donde vivían, la pequeña Eleven descubrió algo más y es que el funcionario del Laboratorio no era solo One, sino que también era nada más ni nada menos que Henry, el hijo de Victor Creel.

El personaje de Jamie Campbell Bower explicó que su familia se mudó a Hawkins con la esperanza de comenzar una nueva vida y poder ayudarlo a encajar mejor en el mundo, algo que el pequeño Henry no había conseguido en su hogar anterior. Pero aquel plan no resultó y después de descubrir unas arañas (las mismas que Steve vio al revisar la casa) el hijo de la Familia Creel comenzó a obsesionarse y poco a poco fue desatando lo que hasta ese minuto eran unas habilidades latentes.

Inicialmente Henry Creel se dedicó a torturar animales, pero no tardó en mucho en llevar su crueldad a otro nivel para atormentar a su hermana, madre y padre. Virginia Creel empezó a sospechar que los extraños eventos que ocurrían en su casa tenían que ver con su hijo, pero antes de que pudiese enviarlo a un doctor o alguien que pudiese ayudarlo, Henry Creel la asesinó. Su padre, creyendo que todo era obra de un demonio, trató de huir con él y su hermana, pero Henry lo atrapó en una pesadilla y tras matar a Alice Creel cayó agotado por usar sus poderes dejando que Victor Creel pareciera el culpable de sus muertes.

Desde entonces Victor Creel creyó que su hijo murió poco después del asesinato de su esposa e hija, pero la realidad es que Henry fue trasladado hasta el Laboratorio de Hawkins donde el Doctor Brenner comenzó a estudiar sus habilidades y terminó por comenzar el proyecto que llevó a la creación de Eleven. Todo porque Henry era incontrolable y anhelaba cobrar más víctimas para incrementar su poder por lo que decidió suprimir sus habilidades con el mencionado dispositivo que años después quitó Eleven.

Como ya saben, Eleven es la heroína de Starnger Things por lo que la revelación de Henry no pasó por alto y en la inevitable confrontación entre ambos “El” se defendió y, sin querer, abrió un primer portal a The Upside Down, enviando allí a un derrotado Henry, quien después de sufrir cuantiosas heridas, terminó transformándose en Vecna.

Sí, Henry Creel, One y Vecna son el mismo personaje.

Si bien a lo largo de Stranger Things 4 y con un poco de atención se pueden anticipar algunos aspectos de esa historia (comenzando por la inocencia de Eleven en la masacre del laboratorio y la similitud entre las muertes de los hermanos de Eleven, los Creel y las víctimas de Vecna), el pasado del villano no deja de ser llamativo. Después de todo, además de conectar varias líneas argumentales de la serie, finalmente apunta a la razón tras todo el conflicto entre Eleven y The Upside Down considerando que Vecna es capaz controlar los monstruos que habitan allí.

Además se establece un importante escenario de cara al final de esta temporada y la serie, que además de involucrar monstruos, en el caso de Eleven tiene una arista bastante personal. No obstante, también quedan varias preguntas sobre temas como la dinámica de Vecna con The Mind Flayer y el objetivo final de este par.

En ese sentido, por ahora solo queda esperar hasta que Stranger Things 4 vuelva el 1 de julio.