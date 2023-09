Elizabeth Olsen ya no quiere más con Marvel: Desea hacer otras películas y personajes

La actriz Elizabeth Olsen al parecer ya tuvo suficiente del universo cinematográfico de Marvel Studios tras interpretar por casi una década a Wanda Maximoff, la mutante más conocida como La Bruja Escarlata.

En conversación con The Times of London, la actriz planteó que quiere expandir sus horizontes más allá del personaje que fue parte de Los Vengadores.

“Estoy intentando resolverlo... porque, específicamente en los últimos cuatro años, solo he sacado cosas de Marvel”, recalcó.

“No quiero... no es que no quiera ser asociado a ese personaje, pero realmente siento que necesito estar construyendo otras partes para balancearlo. En este momento deseo tanto hacer películas y espero que algunas de ellas resulten de la forma que siento que pueden hacerlo”, agregó la actriz.

“Pero sí, eso es algo que necesito. Necesito a otros personajes en mi vida. No hay longevidad en un solo personaje”, finalizó Olsen.

Elizabeth Olsen apareció por primera vez en una escena post-créditos de Capitán América: El Soldado de Invierno. A partir de ahí tuvo relevancia durante los sucesos de Avengers: Age of Ultron y fue clave en el conflicto de Capitán América: Guerra Civil.

Luego tuvo un rol predominante en la batalla contra Thanos en Avengers: Infinity War, teniendo un alto costo que terminó dando pie a los sucesos de la serie Wandavision y la película Doctor Strange into the Multiverse of Madness. Y todo eso ocurrió en menos de 10 años.