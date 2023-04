Elon Musk está pagando por la suscripción a Twitter Blue de Stephen King, William Shatner y LeBron James

El jueves pasado Twitter comenzó a implementar una de las políticas más polémicas y comentadas de la era de Elon Musk a cargo de la red social e inició la eliminación de los verificados originales en las cuentas de individuos que se negaron a pagar por Twitter Blue.

Para muchos usuarios esta situación sirvió para reírse un rato con memes sobre los cambios que está efectuando Twitter, pero para otros como Stephen King implicó un escenario completamente distinto.

Reuslta que el autor de It contaba con una cuenta de Twitter verificada por el sistema antiguo de la red social, pero como muchos individuos no quiso suscribirse a Twitter Blue por lo que tenía que perder el ticket azul de su cuenta durante el jueves pasado. Sin embargo, eso no sucedió.

Así, mientras el perfil del escritor decía que él había pagado por Twitter Blue y había entregado su número de teléfono para validar su identidad, el mismo creador de La Torre Oscura utilizó su cuenta en la red social para aclarar que ese no era el caso. “Mi cuenta de Twitter dice que me he suscrito a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que entregué mi número de teléfono, no lo he hecho”, acusó King.

El tweet de King no tardó en llamar la atención de los medios y los usuarios de Twitter por lo que eventualmente se reveló la razón de su misteriosa suscripción a Twitter Blue: Elon Musk.

Mediante la misma red social que compró por millones de dólares, Musk contó que está pagando por la membresía de Twitter Blue de algunos famosos e incluso respondió al tweet original de King diciendo: “De nada namaste”.

Musk no profundizó en sus motivos para pagar por los 8$ dólares mensuales de Twitter Blue por King ni tampoco detalló por qué eligió al autor por sobre otras celebridades que han perdido su verificado, pero posteriormente aclaró que solo estaría pagado por otras dos membresias de Twitter Blue correspondientes al actor de Star Trek William Shatner y el basquetbolista LeBron James.

Shatner respondió a esa membresía gratuita agradeciéndole a Musk, pero tengan en cuenta que el actor de Star Trek previamente criticó los efectos que podría tener la eliminación de los tickets de verifiación en Twitter.

Por su parte LeBron James no se ha referido al estado actual de su cuenta de Twitter, pero a fines de marzo indicó que no pagaría por Twitter Blue y su asesor de redes sociales le dijo a The Verge que el jugador no pagó por la membresía. De hecho, ese mismo portal dice que el equipo de James fue contactado por Twitter para ofrecer “una una suscripción gratuita a Twitter Blue para su cuenta, @kingjames, en nombre de Elon Musk”.

En estos minutos se desconoce por cuánto tiempo mantendrá Musk estas suscripciones de cortesía a Twitter Blue.