Es oficial: El nuevo nombre de Facebook será Meta

Después de que un rumor anticipara sus planes, durante este jueves Mark Zuckerberg finalmente confirmó que Facebook tendrá un nuevo nombre.

En el marco de la conferencia Connect 2021, Zuckerberg reveló que la compañía matriz detrás de WhatsApp, Oculus, Instagram y la red social Facebook ahora se llamará Meta.

De acuerdo al anuncio consignado en el blog de la compañía, este nuevo nombre pretende reflejar que la empresa no solo se dedica a las redes sociales y quiere englobar a las aplicaciones y tecnologías que están desarrollando.

“El enfoque de Meta será dar vida al metaverso y ayudar a las personas a conectarse, encontrar comunidades y hacer crecer los negocios”, dice el anuncio.

Aunque toda la conversación sobre el “metaverso” puede resultar un poco confusa ya que Zuckerberg todavía no define claramente cuál es el plan de la compañía en ese campo que pretende potenciar a la realidad aumentada y la realidad virtual, Meta sostiene que su nuevo nombre no cambiará su estructura.

Así, en la práctica este cambio implica que de ahora en adelante Meta será el nombre de la compañía matriz detrás de Facebook, Instagram y Whatsapp. Tal y como Alphabet es la compañía tras Google o Disney está detrás de Marvel Studios y Lucasfilm.

Por lo tanto, mientras la red social Facebook seguirá llamándose así, la empresa de Zuckerberg ahora será Meta y tendrá el logotipo que pueden ver a continuación.

En una entrevista con The Verge, Zuckerberg explicó que este cambio de nombre es algo que se comenzó a discutir formalmente hacer cerca de seis meses y una de las principales motivaciones al respecto tendría que ver con la confusión de nombres entre la red social y la empresa matriz.

“Creo que había mucha confusión y incomodidad acerca de que la marca de la empresa fuera también la marca de una de las aplicaciones de redes sociales”, señaló Zuckerberg. “Creo que es útil para las personas tener una relación con una empresa que es diferente de la relación con cualquiera de los productos específicos, que puede reemplazar todo eso”.

Pero evidentemente con toda la controversia que ha existido en el último tiempo por cortesía de los testimonios sobre la forma de operar de la red social, no deja de ser llamativo que Zuckerberg y compañía quieran cambiar el nombre de la empresa que abarca sus otras operaciones. No obstante, el CEO sostiene que no habría ningún vínculo.

“Empezamos mucho antes del ciclo actual (de malas noticias). Creo que el ciclo actual claramente no tuvo nada que ver con esto. Aunque creo que algunas personas podrían querer hacer esa conexión, creo que es algo ridículo. En todo caso, creo que este no es el entorno en el que le gustaría presentar una nueva marca”, sentenció Zuckerberg.