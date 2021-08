Esta es la sinopsis oficial de Spider-Man: No Way Home

En paralelo al lanzamiento del esperado primer tráiler de la película, Sony Pictures dio a conocer una nueva sinopsis para Spider-Man: No Way Home.

En la descripción publicada en el sitio web oficial de la compañía se destacan varios puntos que fueron anticipados por el mencionado adelanto y contemplan desde las consecuencias revelación de la identidad secreta de Peter Parker hasta la alianza que el trepamuros entablará con Doctor Strange.

Pero quizás lo más llamativo de esta sinopsis es que, sin nombrar directamente al Multiverso, se adelanta que Parker tendrá que enfrentar varios peligros. Todo mientras el héroe también deberá descifrar un importante aspecto de su identidad.

Sin más preámbulos, puedes leer la sinopsis de Spider-Man: No Way Home a continuación:

“Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de los grandes desafíos de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”.

Spider-Man: No Way Home será protagonizada por Tom Holland como Perter Parker/Spider-Man y también contará con Zendaya como MJ, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Jon Favreau como Happy Hogan, Jacob Batalon como Ned y Marisa Tomei como la Tía May.

La película que continuará la saga de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home fue dirigida por Jon Watts y planea estrenarse en diciembre de este año.