Esta es la sinopsis para la última temporada de The Flash

La cuenta regresiva para el final de The Flash ya comenzó. Siguiendo el anuncio de la fecha de estreno para el noveno y último ciclo de la serie, The CW divulgó la sinopsis para la temporada final de The Flash.

Esta temporada contará con un total de 13 capítulos y solo tendrá un pequeño salto en el tiempo tras el final de la octava temporada. Todo mientras su descripción anticipa que, para bien o para mal, los personajes secundarios seguirán siendo factores claves en la historia de Barry Allen.

“Después de derrotar a Reverse Flash de una vez por todas, la novena temporada de The Flash comienza una semana después de su batalla épica, y Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West-Allen (Candice Patton) se están reconectando y cada vez más cerca que nunca. Pero cuando un grupo letal de Rogues desciende sobre Central City liderado por una nueva y poderosa amenaza. Flash y su equipo —Caitlin Snow (Danielle Panabaker), la meta-empática Cecile Horton (Danielle Nicolet), la meta con poderes de luz Allegra Garcia (Kayla Compton), el brillante nerd tecnológico Chester P. Runk (Brandon McKnight) y el ladrón criogénico reformado Mark Blaine (Jon Cor), una vez más deben desafiar probabilidades imposibles para salvar el día. Pero cuando los Rogues son derrotados, un nuevo y letal adversario surge para desafiar el heroico legado de Barry Allen. Y en su mayor batalla hasta el momento, Barry y el Team Flash serán llevados al límite para salvar Central City por última vez”, concluye la sinopsis (vía Spoiler TV).

En base a fotos del rodaje podemos deducir que esa formación de los Rogues incluiría a personajes como The Hotness, Goldface y Pied Piper. Todo mientras aquel “nuevo y letal adversario” podría ser Red Death, quien en el Arrowverso sería una versión malvada de Batwoman/Ryan Wilder.

La última temporada de The Flash se estrenará el 8 de febrero de 2023 en Estados Unidos.