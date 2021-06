Esto es lo que ofrecerá Twitter Blue, el nuevo servicio de suscripción de la plataforma

Después de meses de especulaciones y rumores al respecto, la versión pagada de Twitter finalmente se presentó de manera oficial.

Mediante una publicación en su blog, la red social reveló que este nuevo servicio se llamará Twitter Blue y básicamente apuntará a los usuarios más fanáticos de la plataforma ofreciendo funciones que no están disponibles en la edición gratuita.

Así, Twitter Blue contará con características como:

Carpetas para ordenar los Guardados: Una opción que permitirá que los usuarios puedan organizar el contenido que guardan en su cuenta de Twitter.

Deshacer Tweet: Una nueva función que permitirá establecer una ventana de hasta 30 segundos para revisar un tweet y poder deshacerlo antes de que sea enviado.

Modo lector: Esta será una opción para que sea más fácil leer hilos en la plataforma.

Opciones de personalización: Según Twitter, las personas que se suscriban a este servicio también podrán acceder a elementos como íconos de aplicaciones personalizables para la pantalla de inicio de sus dispositivos, temas y colores para la app de Twitter y además tendrán acceso a un soporte al cliente especial.

De acuerdo a Twitter, el lanzamiento de esta versión pagada de su servicio no afectará el funcionamiento de la versión gratuita. “Y para aquellos que se preguntan, no, el Twitter gratuito no va a desaparecer, y nunca lo hará. Esta oferta de suscripción está destinada simplemente a agregar funciones mejoradas y complementarias a la experiencia de Twitter ya existente para aquellos que lo deseen”, señaló la compañía en el anuncio.

Twitter Blue comenzará a presentarse desde este jueves en Australia y Canadá con precios mensuales de $3.49 dólares canadienses (poco más de $2 mil pesos chilenos) y $4.49 dólares australianos (más de $2.400 pesos chilenos), respectivamente.