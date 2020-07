Estos niños recrean famosas películas y series con artículos de bajo presupuesto y mucha creatividad

Todos alguna vez imaginamos cómo sería vivir las escenas de nuestras películas y series favoritas. Pero un grupo de amigos que viven en Lagos, Nigeria, decidió dejar de imaginar cómo sería protagonizar algunas secuencias de sus producciones preferidas y optó por dedicarse a concretarlas.

Así, con un presupuesto acotado pero mucha imaginación, estos amigos que se apodaron como los Ikorudu Bois comenzaron a subir a internet sus recreaciones con bajo presupuesto de películas como Extraction, Bad Boys for Life, Jumanji: The Next Level y series como La Casa de Papel.

Y aunque obviamente la gracia de estos videos no son los efectos especiales ni las imitaciones impecables, los resultados son bastante divertidos ya que con una buena dosis de creatividad estos amigos logran replicar distintas escenas de costosas producciones usando artículos cotidianos, juguetes en lugar de autos, y carretillas como vehículos, entre otras cosas.

Para hacerse una mejor idea de cómo son estos videos, miren algunas de las creaciones de los Ikorudu Bois a continuación:

En su página de Instagram estos amigos dicen que son “futuros cineastas” y desde que sus videos se comenzaron a difundir por internet han recibido varias respuestas positivas, incluyendo una invitación al estreno de Extraction 2 por parte de los productores de la película, los Hermanos Russo, y un agradecimiento por parte de Alvaro Morte, el actor tras el Profesor de La casa de Papel.