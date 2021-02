Evangelion 3.0+1.0 finalmente se estrenará en Japón el 8 de marzo

Evangelion 3.0+1.0, la próxima película que tendrá la popular franquicia no ha tenido un camino fácil y es que el filme junto con una larga producción, al momento en que se suponía se estrenaría se vio afectado por el coronavirus debiendo posponer en dos ocasiones su lanzamiento. Ahora, a través de un teaser es que se ha anunciado la nueva -y esperemos que definitiva- fecha de estreno en Japón, el 8 de marzo.

Esta película que pondrá un fin a la tetralogía Rebuild of Evangelion, será la más larga que ha tenido la franquicia, extendiéndose por 2 horas y 34 minutos.

El filme inicialmente tenía programado su estreno en Japón para el 27 de junio. Tras esto se movió la fecha para el 23 de enero, lo que tampoco se cumplió. Ahí la película quedó sin una fecha definitiva, eso hasta ahora.

Hay que recordar que en julio de 2019 fueron dados a conocer los primeros 10 minutos del filme que pondrá fin a esta nueva historia que comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, y continuó en 2009 con Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012.