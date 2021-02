Evangelion 3.0+1.0 será la película más larga que ha tenido la franquicia

Durante la jornada de hoy se conoció la extensión que tendrá la película Evangelion 3.0+1.0, la última entrega de la franquicia, y que se convertirá en el filme más largo de la saga a la fecha.

La información provino desde la organización de Clasificación y Rating de Películas de Japón, EIRIN, quienes apuntaron que el filme se extenderá por 2 horas y 34 minutos.

Con esto, según apunta Crunchyroll, la película se convertirá en la tercera película animada más larga de la historia tras la versión de 70 mm de Final Yamato y The Disappearance of Haruhi Suzumiya.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, ha sufrido una serie de retrasos en su estreno producto del coronavirus. Inicialmente tenía programado su lanzamiento en Japón para el 27 de junio, algo que no llegó a concretarse, tras esto se movió la fecha para el 23 de enero, lo que tampoco se cumplió. Actualmente el filme no cuenta con una fecha determinada de estreno.

En julio de 2019 fueron dados a conocer los primeros 10 minutos del filme que pondrá fin a la tetralogía que comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, y que continuó en 2009 con Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012.