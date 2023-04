Evil Dead Rise desata su posesión diabólica con un tráiler final

Como Evil Dead Rise será conocida la nueva entrega de la franquicia de terror creada por Sam Raimi.

Dirigida por Lee Cronin, responsable de la película de terror The Hole in the Ground, la producción contará con el amparo del propio Raimi junto a Rob Tapert y Bruce Campbell, concretando una historia que se situará en el mismo universo que la película original de 1981.

El gran cambio implicará que la “posesión infernal” ya no ocurrirá en una cabaña, o en la época medieval como sucedió en la tercera parte, ya que ahora todo se trasladará hasta un departamento en la ciudad de Los Angeles.

En ese contexto, el Necronomicon, el libro de los muertos, desatará su posesión diabólica sobre una mujer llamada Ellie (Alyssa Sutherland), poniendo en riesgo a sus tres hijos y su hermana llamada Beth (Lily Sullivan).

Vean el tráiler final a continuación.

Evil Dead Rise se estrenará el próximo 20 de abril.