Fallece Takahiro Kimura, diseñador de personajes de Code Geass

A través de la página de Code Geass fue anunciado durante la jornada de este jueves que el diseñador de personajes del anime, Takahiro Kimura, falleció a la edad de 58 años, producto de Amiloidosis.

Nacido el 19 de mayo de 1964 en la prefectura de Fukuoka, Takahiro Kimura, trabajó en la animación de diferentes anime a lo largo de su carrera como City Hunter, Idol Densetsu Eriko, Mobile Suit Victory Gundam, Cutie Honey, entre otros.

Más adelante en su carrera, es que se dedicó al diseño de personajes en series como GaoGaiGar, Betterman, Mobile Suit Gundam Hathaway y la franquicia de Code Geass, incluyendo Code Geass Lelouch of the Re;surrection y el próximo proyecto Code Geass: Z of the Recapture.

A través de la cuenta de Twitter de la franquicia señalaron que “Kimura ha dado vida a muchos personajes en sus animaciones e ilustraciones y ha sido capaz de crear maravillosas películas animadas que conmueven profundamente los corazones. No tenemos más que palabras de agradecimiento para él”.