Fans recrearon Star Wars usando solo figuras de acción

El lunes pasado se celebró un nuevo “Día de Star Wars” y un grupo de fanáticos de la saga quiso conmemorar aquella fecha compartiendo con el mundo un interesante proyecto.

Resulta que un usuario de Imgur identificado como SlamSlayer1 colaboró con otros fanáticos de la franquicia espacial para recrear la película original de tar Wars usando solo figuras de acción.

“Hace mucho tiempo comencé un proyecto con algunos amigos en línea para recrear toda la película original de Star Wars, casi cuadro por cuadro (a veces con algunas libertades artísticas), con fotografías de juguetes”, explicó SlamSlayer1.

“Probablemente completamos aproximadamente el 90% de la película. Pero debido a que a menudo teníamos que esperar a que se liberen ciertos juguetes (o se encuentren online) o que se construyan (o compren) dioramas, así como nuevas habilidades aprendidas en Photoshop, antes de poder continuar, el trabajo se ralentizó y finalmente se detuvo", añadió. "Nunca dejamos de tomar fotos, simplemente pasamos lentamente del proyecto”.

Pero este fanático no quiso dejar que la iniciativa que alguna vez lo apasionó se quedara para siempre guardada en su disco duro y decidió compartirla con en mundo durante el pasado “Día de Star Wars”.

Como bien expresó SlamSlayer1, el proyecto no es una recreación toma por toma de la clásica película de 1977 y más bien presenta todas las escenas importantes de aquella historia y pone un especial énfasis en algunos momentos particularmente memorables como la secuencia inicial o el duelo entre Obi Wan Kenobi y Darth Vader.

Para que se hagan una idea, estas son algunas de las fotos que le dan forma al proyecto:

De acuerdo a Kotaku, SlamSlayer1 realizó este trabajo junto a Shooting the Galaxy, Imperial Sock, Kingdom of Weird, Work More or Less, Model Kit Star Wars, Plastic Star Wars, Budfutu, Toshi.007 y Chevy2Who.

Para ver por completo esta recreación de la entrega original de Star Wars puedes revisar la publicación de su autor directamente en este enlace.