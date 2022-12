Finn Jones quiere interpretar a Iron Fist nuevamente para demostrar que sus detractores están equivocados

Hasta ahora Marvel Studios solo ha confirmado el regreso de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio como las versiones de Daredevil y Kingpin que encarnaron en las series de Marvel emitidas por Netflix. Sin embargo, no solo Deborah Ann Woll quiere volver como Karen Page, sino que del mismo universo de The Defenders el actor Finn Jones también quiere otra oportunidad para interpretar a Iron Fist.

En la misma entrevista donde apuntó a la agenda de filmación como un factor en el mal resultado de la primera temporada de Iron Fist, Jones señaló que estaría intresado en retormar el papel de Danny Rand en el contexto del MCU.

“Me encantaría otra oportunidad. Me preocupa profundamente por Danny Rand, creo en ese personaje, creo que hay mucho trabajo por hacer. Hay algo sobre el desvalido, ¿sabes? Me encanta la narrativa del desvalido. Me encanta la capacidad de demostrar que alguien está equivocado, y quiero demostrar que todos esos hijos de puta están equivocados”, señaló el actor al podcast Geekscape. “Sé que lo tengo en mí y sé que puedo dar la actuación de Danny Rand que los fanáticos quieren y eso es posible”.

Jones continuó explicando que siente que ha mejorado como actor y que gracias a eso podría entregar una mejor versión de Danny Rand que lo que plasmó hace 5 años. Pero claro tras la cancelación del programa el interés del público por recuperar a su versión de Iron Fist no fue igual al que llevó a Cox y D’Onofrio al MCU, por lo que su retorno es algo que claramente no está asegurado.