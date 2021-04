Fotos del set ofrecen el primer vistazo a Kelly Olsen como Guardian en la última temporada de Supergirl

Otro personaje del círculo cercano de Kara asumirá una identidad de superhéroe durante los próximos episodios de Supergirl. Como se anticipó un par de semanas atrás, en el marco de la última temporada de la serie, Kelly Olsen tomará el papel de Guardian.

Por supuesto, Kelly es la hermana de James Olsen, el personaje que anteriormente operó como Guardian en la serie, y por ende ella tomará ese papel para seguir el trabajo de su hermano.

Pero no esperen que Kelly tenga al mismo traje que James vistió cuando era Guardian, porque aunque The CW todavía no revela nada oficial, durante esta semana surgieron algunas fotos del set que muestran a la actriz Azie Tesfai con el nuevo traje que Kelly usará como Guardian. Todo en el marco de una escena donde también estará presente Supergirl.

De acuerdo al reporte de Canadagraphs, el portal que captó esas imágenes, esta escena se desarrollará el el episodio número 12 de la última temporada de Supergirl, un capítulo que será dirigido por nada más ni nada menos que David Ramsey, el actor que interpretó a Diggle en Arrow.

En ese sentido, como la serie recién está en sus primeros capítulos en Estados Unidos y debutó esta semana en Latinoamérica, es probable que los fanáticos tengan que esperar un poco más para conocer las razones detrás de la transformación de Kelly en Guardian.