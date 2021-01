Fotos y videos del set nos ofrecen un acercamiento a Spider-Man 3

Las filmaciones de la próxima película de Spider-Man comenzaron a fines del año pasado, sin embargo, más allá de un borroso video y una imagen que compartió el propio Tom Holland, hasta ahora no existían muchos vistazos a la secuela de Spider-Man: Far From Home.

Sin embargo, durante este fin de semana se dieron a conocer varias imágenes de las filmaciones de la película e incluso surgió un video que tantea la posible ambientación de las próximas aventuras de Spidey.

Ante todo, el sábado pasado, desde el portal Just Jared compartieron una serie de fotos de Tom Holland filmando escenas en el traje de Spider-Man. Las imágenes no dicen mucho sobre la trama y su principal revelación es que el antuendo que el héroe diseñó en Spider-Man: Far From Home tendrá unas pequeñas actualizaciones y, por ejemplo, ya no contará con el cinturón que tenía originalmente.

Pero esas no fueron las únicas fotos de la próxima película de Spider-Man que surgieron durante este fin de semana y también se dieron a conocer imágenes de una escena protagonizada por Peter Parker (Holland) y MJ (Zendaya).

En esas fotos y un video de las filmaciones aparecen decoraciones navideñas lo que ha llevado algunos fanáticos a plantear que la cinta estará ambientada en Navidad, pero evidentemente desde Marvel Studios y Sony aún no descartan ni confirman ese aspecto.

Si bien aún no hay muchos detalles oficiales sobre su trama, obviamente la próxima película de Spider-Man tendrá que lidiar con la revelación de la identidad secreta de Spidey al final de Spider-Man: Far From Home.

En ese sentido, otro video de las filmaciones de la película anticipa que la decoración del set daría cuenta de parte de la percepción pública sobre las acusaciones de Mysterio.

La tercera película de Spider-Man en el MCU será dirigida por Jon Watts (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home) y además de contar con Tom Holland en el rol principal contemplará a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina como Doctor Octopus, Marisa Tomei como la Tía May, Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned, entre otros.

Por supuesto, el desarrollo de la película ha estado rodeado de un montón de rumores que apuntan a posibles participaciones de Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) y Tobey Maguire (Spider-Man). De hecho, durante la semana pasada incluso se reportó que Charlie Cox (Daredevil) habría filmado escenas para la película. Sin embargo, eso todavía no está confirmado.

Actualmente el estreno de la nueva película de Spider-Man está fijado para diciembre de 2021.