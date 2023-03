“Fuimos frustrados”: Zachary Levi habló sobre los cameos descartados de Shazam! Fury of the Gods

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Shazam! Fury of the Gods]

Zachary Levi volvió a hablar sobre la trastienda de los cameos de Shazam! Fury of the Gods. Siguiendo los reportes que indicaban que Dwayne “La Roca” Johnson habría frenado un par de conexiones entre las franquicias cinematográficas de Black Adam y Shazam, el actor profundizó un poco más en el tema.

Si bien días atrás Levi había dado a entender que Johnson efectivamente evitó apariciones de la Sociedad de la Justicia en Shazam! Fury of the Gods y Shazam en Black Adam, ahora el actor detalló qué era lo que proponía su nueva película al respecto.

Mediante una transmisión en vivo de Instagram efectuada el pasado miércoles 23 de marzo, Levi se refirió a lo calificó como “drama loco”. Ante todo el actor partió refiriéndose a la mencionada historia de Instagram afirmando que él “no (ha) culpado a nadie”.

Así, aunque nunca mencionó a “La Roca”, Levi dijo que estas nuevas declaraciones no tendrían como afán atacar a nadie, sino que buscaría defender la franquicia de Shazam.

“La razón por la que decidí compartir eso no fue porque quería culpar a alguien por algo. Fue porque yo no quiero ser culpable de cosas que no hice”, indicó el actor.

Pero quizás lo más llamativo es que Levi continuó su declaración recordando el fallido cameo de Superman en la primera película de Shazam.

“Por años hemos estado haciendo todo lo que podemos para pelear por ustedes, los fans. Sí, incluso ustedes los fans a los que no les agrado. Ustedes los fanáticos que aman a Henry Cavill. Intentamos desesperadamente tener a Henry Cavill en la primera película. No era un Superman sin cabeza porque queríamos un Superman sin cabeza, fuimos frustrados”, acusó Levi. “Toda esta gente trabajadora fue frustrada. No nos permitieron que eso sucediera. No era responsabilidad nuestra porque no queríamos que pasara”.

Durante los últimos días Levi se ha enfrascado en discusiones online con algunos fanáticos de Zack Snyder después de un comentario en Twitter en que planteó que ciertas personas de ese fandom anhelarían el fracaso de Shazam.

En ese sentido, en la transmisión en vivo el actor argumentó que era “un nerd de los cómics” y solo querría lo mejor para estas adaptaciones. Todo antes de tocar el tema más comentado: el cameo que no fue de la Sociedad de la Justicia.

Siguiendo lo planteado por el director de Fury of the Gods, David F. Sandberg, Levi confirmó que la idea era que Hawkman y Cyclone reclutaran a Shazam. No obstante, eso no sucedió porque algo lo impidió días antes del rodaje.

“La gente critica a James Gunn porque Jennifer Holland, su esposa, que es actriz, está en ‘Peacemaker’ y estuvo en ‘(The) Suicide Squad’, que está conectada con la Sociedad de la Justicia... Usamos a Jennifer y Steve (Agee) en esa escena, en esa escena de mitad de créditos, en ‘Shazam: Fury of the Gods’. Pero esa no era la intención original. La intención original era contar con Hawkman y Cyclone para invitarme (a la JSA)”, contó Levi.

“Entonces nuestro objetivo, nuestra intención. Walter Hamada (el ex-jefe de DC Films), Peter Safran (el actual co-CEO de DC Studios y productor de Shazam!), David Sandberg (y) yo teníamos una escena que me habría vinculado a la Sociedad de la Justicia con Hawkman y Cyclone y fuimos frustrados”, añadió. “No estoy hablando de esto para culpar a nadie de lo bien o mal que lo está haciendo nuestra película, simplemente estoy saliendo en defensa de la gente que debe ser defendida. Estoy saliendo en defensa de la verdad porque la verdad es buena y todos deberíamos vivir en ella aunque sea difícil”.

Como pueden notar, Levi nunca mencionó directamente a Dwayne Johnson pero sus comentarios más los reportes dan a entender que el ex-luchador pudo ser un factor en aquella situación.

Por otra parte, el actor que interpreta a Shazam en el cine también lamentó el desempeño que ha tenido la película más reciente sobre Billy Batson durante sus primeros días en cartelera.

“Estoy bien. Quiero decir, es decepcionante que no nos esté yendo también como creo que debería o mereceríamos, porque realmente creo que hicimos una buena película. Pero ya saben, pasan cosas”, dijo Levi antes de lamentar la reacción de algunos fanáticos y calificar como “una pena que las películas de superhéroes llegaran a un punto donde solo tienen que ser serias, oscuras. Eso es un día triste”.

Shazam! Fury of the Gods se estrenó la semana pasada en cines y hasta ahora ha recaudado $70 millones de dólares a nivel mundial.