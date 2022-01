Gareth Evans y Michael Bay producirán una nueva versión de The Raid para Netflix

Una nueva versión de The Raid está comenzando a tomar forma. Si bien han pasado varios años desde que se trató de poner en marcha a un reinicio de la saga que nació a partir de la película de 2011 de Gareth Evans, ahora Deadline señala que una “reinvención” de The Raid está avanzando de la mano de Netflix.

Concretamente Deadline dice que el streaming no solo se quedó con este proyecto tras una disputa con otros interesados, sino que también se aseguró a Patrick Hughes (The Expendables 3, The Hitman’s Bodyguard) para dirigir esta nueva versión de The Raid que será producida por el propio Evans junto a Michael Bay, XYZ Films y Range Media Partners.

El guión de esta nueva cinta será escrito por Hughes junto a James Beaufort y aparentemente su trama estará ambientada “en las ‘Badlands’ infestadas de drogas de Filadelfia” donde “un grupo de trabajo encubierto de élite de la DEA sube una escalera de informantes del cártel para atrapar a un capo escurridizo”.

“Estamos increíblemente entusiasmados con la visión única de Patrick para esta película. Es una versión claramente original del material, que promete mostrar un gran respeto por la película original al mismo tiempo que aporta un nuevo enfoque y una perspectiva que marcará su propio rumbo en el género de acción”, dijeron los productores.

Esta nueva versión de The Raid aún no tiene una fecha de estreno.