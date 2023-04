George R.R. Martin reveló nuevos detalles sobre el próximo spin-off de Game of Thrones

Durante la semana pasada, en el contexto de la presentación de su renovado streaming, Warner Bros Discovery anunció que el desarrollo un nuevo spin-off de Game of Thrones conocido como A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Inicialmente el conglomerado explicó que aquella producción estará basada en los denominados cuentos de Dunk & Egg y por ende seguirá las aventuras de Ser Duncan El Alto y su escudero Egg. Pero ahora el co-escritor del programa y creador de “Canción de Fuego y Hielo”, George R.R. Martin, profundizó en el tema.

Mediante una nueva publicación en su blog, Martin contó A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight es el título provisional de esta serie y además reafrimó que la luz verde del proyecto implica una temporada completa y no solo un episodio.

“El título provisional será A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Si ese será el título final, no puedo decirlo con seguridad... más allá de decir que no, no se llamará Tales of Dunk & Egg o THE Adventures of Dunk and Egg o Dunk & Egg o algo por el estilo. Amo a Dunk y amo a Egg, y sé que los fanáticos se refieren a mis novelas como ‘las historias de Dunk & Egg’, claro, pero hay millones de personas que no conocen las historias y el título también debe intrigarlos”, explicó el escritor. “Si no conoces a los personajes, Dunk & Egg suena como una comedia de situación. Laverne & Shirley. Abott & Costello. Beavis & Butthead. Entonces, no. Queremos ‘caballero’ en el título. La caballería y la caballerosidad son fundamentales para los temas de estas historias”

“HBO nos ha dado luz verde para filmar una temporada completa (no solo un piloto), muy probablemente de seis episodios... aunque eso no está escrito en piedra, y no lo estará hasta bastante más adelante en el proceso”, añadió.

Pero eso no es todo porque el autor también tanteó por cuanto tiempo podría extenderse este programa.

“Hasta la fecha, he escrito y publicado tres novelas sobre Dunk & Egg: ‘The Hedge Knight’, ‘The Sworn Sword’ y ‘The Mystery Knight’, cada una de ellas publicada inicialmente de forma independiente en varias antologías antes de ser reunidas en A Knight of the Seven Kingdoms”, dijo Martin. “Nuestra primera temporada será una adaptación de la primera de las tres novelas publicadas, ‘The Hedge Knight’, la historia de cómo Dunk & Egg se conocieron durante un torneo en Ashford Meadow. El guión piloto ya está escrito, y creo que es fantástico”.

“Si The Hedge Knight resulta tan bien como esperamos, nuestra esperanza sería continuar y adaptar The Sworn Sword y The Mystery Knight también. Eso tomará algunos años. Luego viene la parte difícil. Antes de que lleguemos al final de las historias publicadas, tendré que encontrar tiempo para escribir todas las demás novelas de Dunk & Egg que tengo planeadas”, añadió.

Según Martin actualmente tiene ideas para varios relatos más de Dunk y Egg. No obstante, tiene que encontrar un tiempo para escribirlos entre sus proyectos televisivos, una segunda parte de Fire and Blood y los esperados libros finales de la saga central de “Canción de Hielo y Fuego”: Winds of Winter y A Dream of Spring.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight aún no tiene fecha de estreno ni tampoco ha fijado un plazo para el inicio del rodaje.