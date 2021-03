George R.R. Martin selló un acuerdo para desarrollar más contenido en HBO

Parece que la agenda de George R.R. Martin seguirá bastante ocupada durante los próximos años y es que siguiendo el anuncio del desarrollo de varias series nuevas dentro del mundo de Game of Thrones, durante el viernes pasado se reveló que el autor selló un gigantesco acuerdo con HBO.

El trato de Martin con el canal que emitió Game of Thrones no solo abarca a HBO sino que también contempla al streaming de WarnerMedia, HBO Max, y según precisa The Hollywood Reporter básicamente propone que durante los próximos 5 años el autor desarrollará más proyectos para esas plataformas. Todo mientras Martin habría recibido un millonario pago.

En ese sentido, este contrato llegaría después de los múltiples reportes sobre los proyectos que está desarrollando Martin para HBO y HBO Max que contemplan a apuestas en distintos grados de avance que van desde House of the Dragon y una serie animada en el mundo de Westeros, hasta un proyecto de los cuentos de Dunk y Egg y otras tres iniciativas dentro de la franquicia inspirada en Canción de Hielo y Fuego.

Así, aunque es probable que solo algunas de esas apuestas terminen por materializarse, todo apunta a que Martin estará bastante ocupado y por ende no habría que ilusionarse mucho con un pronto lanzamiento de Vientos de invierno.