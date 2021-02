George R.R. Martin escribió “cientos y cientos de páginas” de Vientos de Invierno durante 2020

Cuando Game of Thrones se estrenó en 2011, George R.R. Martin ya estaba trabajando en Vientos de Invierno, el penúltimo libro en la saga de “Canción de Fuego y Hielo”.

Pero aunque un par de meses más se cumplirán dos años desde que la serie terminó y también se celebrará una década de su estreno, el autor todavía no finaliza esa novela.

Durante marzo del año pasado Martin prometió que estaba aprovechando el tiempo de cuarentena para terminar Vientos de Invierno y pese a que el libro no alcanzó a salir durante 2020, ahora el autor aseguró que logró escribir un montón de páginas del libro durante el año pasado.

En una publicación en su blog donde reflexionó sobre la pandemia, Martin no solo contó que está esperando para vacunarse y está feliz por el fin del gobierno de Donald Tump, sino que también planteó que avanzó bastante en su esperado libro.

“Escribí cientos y cientos de páginas de Vientos de Invierno en 2020. El mejor año que he tenido en Vientos de Invierno desde que lo comencé”, reveló el autor. “¿Por qué? No lo sé. Quizás el aislamiento. O tal vez acabo de tener una buena racha. A veces me pongo en racha”

Pero no se ilusionen, porque eso no implica que el libro está terminado y el propio Martin recalcó que aún le queda bastante por escribir.

“Sin embargo, necesito seguir en racha. Todavía tengo cientos de páginas más por escribir para llevar la novela a una conclusión satisfactoria”, advirtió el creador de Westeros. “Para eso es el 2021, espero”.

Martin está consiente de que los fanáticos se han ilusionado un montón de veces con el potencial lanzamiento de Vientos de Invierno, por lo que no prometió nada concreto.

“No haré predicciones sobre cuándo terminaré. Cada vez que lo hago, los imbéciles de Internet lo toman como una ‘promesa’ y luego esperan ansiosos para crucificarme cuando no cumpla con la fecha límite. Todo lo que diré es que tengo esperanzas”, señaló Martin. “Sin embargo, también tengo un trillón de otras cosas que hacer. Mi plato está lleno a rebosar. Cada vez que termino una cosa, me llegan tres cosas más”.

En ese sentido, mientras Vientos de Invierno aún no tiene una fecha para su debut, cabe recordar que Martin también está involucrado en la realización de las nuevas series de Game of Thrones como House of the Dragon.