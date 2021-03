HBO estaría considerando otras tres series precuelas de Game of Thrones

Si bien hasta ahora el único proyecto que está definitivamente en camino es House of the Dragon, un nuevo reporte sostiene que HBO está planificando otras potenciales series ambientadas en el mundo de Game of Thrones.

De acuerdo a Deadline, HBO está trabajando en tres proyectos que por ahora son identificados como 9 Voyages (o también Sea Snake), Flea Bottom y 10,000 Ships.

Por ahora, esos proyectos recién estarían en sus primeras fases de desarrollo y la iniciativa que estaría más avanzada sería 9 Voyages ya que en contraste a las otras producciones que ni siquiera tendrían vinculados a guionistas, aquella apuesta contaría con Bruno Heller (Gotham) y George R.R. Martin como parte de su equipo creativo.

En ese sentido, mientras hay que recalcar que todos estos proyectos recién están en etapas iniciales e incluso Deadline destaca que Flea Bottom y 10,000 Ships simplemente podrían ser ideas, este reporte también detalló a qué apuntarían las propuestas de cada proyecto.

Así, según Deadline, 9 Voyages se centraría en los viajes que Corlys Velaryon realizó a bordo del barco Sea Snake y su recorrido por lugares como Pentos, Dragonstone, Lys, Tyrosh y Myr.

“Llegó a las legendarias tierras de Yi Ti y Leng, cuya riqueza duplicó la de la Casa Velaryon, y él y el Lobo de Hielo se dirigieron hacia el norte en busca de un pasaje alrededor de la cima de Westeros, solo para encontrar mares helados y icebergs tan grandes como montañas”, agrega el sitio.

Por otra parte, Flea Bottom evidentemente se enfocaría en el sitio más pobre de King’s Landing. Todo mientras 10,000 Ships haría referencia al “viaje realizado por la reina guerrera, la princesa Nymeria, y los miembros supervivientes de los Rhoynars, que viajaron de Essos a Dorne tras su derrota ante el dominio valyrio en la Segunda Guerra de las Especias”.

Pero aunque todavía no está claro qué pasará con estas tres ideas de proyectos, cabe recalcar que estas propuestas no son las únicas que podrían marcar el futuro de las adaptaciones de Canción de Fuego y Hielo, ya que HBO también está trabajando en House of the Dragon, Tales of Dunk & Egg e incluso estaría contemplando la realización de una serie animada.