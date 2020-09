Ghost-Maker evolucionó del deseo de James Tynion IV por crear un rival de Batman que fuera “el Zuko del Aang de Bruce”

James Tynion IV planea seguir presentando nuevos personajes en el marco de sus historias en el cómic principal de Batman. En ese sentido, siguiendo las introducciones de Punchline y Clownhunter en los números anteriores de esa publicación, de cara a lo que será Batman #100, el escritor sigue anticipando lo que será el debut de Ghost-Maker.

Como se había anticipado previamente, Ghost-Maker será un nuevo rival de Batman que entrará en juego después de los eventos de “Joker War” y, mientras no se presentará necesariamente como un villano, el equipo creativo compuesto por Tynion IV y Jorge Jimenez planea mostrarlo como el rival más antiguo de Bruce Wayne.

Si bien aún falta un buen tiempo para conocer las motivaciones y la historia detallada de Ghost-Maker, en una nueva entrega de su newsletter, James Tynion IV se dedicó a contar cómo surgió este personaje. Algo que ciertamente podría anticipar cuál es la dirección que pretende tomar con este nuevo enemigo de Batman.

“Recuerdo, hace unos años, cuando me enteré por primera vez de la creación de las líneas de grado medio y adultos jóvenes que DC Comics estaba desarrollando, me acerqué al editor a cargo del programa con una idea”, relató Tynion IV. “Quería hacer un libro con la energía de un manga shonen, que contara la historia de Bruce Wayne viajando por el mundo y entrenando para ser el mejor luchador contra el crimen del mundo”.

“No creo que alguna vez haya escrito un documento de presentación, pero recuerdo haber colocado el elenco principal en un cuaderno”, añadió. “Había un personaje de estilo ladrón cobarde, una mujer joven que puede o no haber escapado de Themyscira, pero el personaje que realmente había instigado toda la idea fue el rival de Bruce. La clave de esa idea era crear un Zuko para el Aang de Bruce. El Gary Oak a su Ash Ketchum. El Draco Malfoy para su Harry Potter”.

Pero pese a que ese proyecto no avanzó, el escritor no desechó por completo la idea y volvió a retomarla para sus próximos números de Batman.

“El proyecto nunca llegó a ninguna parte, principalmente porque nunca llegué a escribir una propuesta (¡he estado trabajando en MUCHOS cómics, chicos!), pero la idea de darle a Bruce un rival en su infancia se remonta a cuando estaba escribiendo las historias de respaldo de Zero Year, pensando mucho en esa época en la vida de Bruce”, señaló. “Y, de vez en cuando, pensaba en dónde podría presentar un personaje como ese. Hubo una versión que casi incorporé a Colony en mi carrera de Detective Comics, pero no pude hacer que la idea encajara sin confundir la idea más amplia que estaba explorando con Batwoman”.

“Corte a principios de este año ... Originalmente, cuando describí 2020, no iba a presentar Clownhunter hasta después del final de Joker War. Pero la respuesta a Punchline fue tan fuerte que me di cuenta de que la mejor matemática para entusiasmar a la gente con un nuevo personaje era presentarlos en el arco antes del arco donde toman el centro del escenario”, concluyó el escritor. “Así que moví la introducción de Clownhunter a Joker War, donde actualmente se está ganando los corazones y las mentes de los lectores de Batman. Y luego me di cuenta de que necesitaba traer otro personaje a la última historia de 2020 ... Y mi mente comenzó a volver al rival”.

Tynion continua señalando que sus “ideas iniciales para ese personaje eran bastante básicas” y que el concepto inicial con el que había jugado no funcionaba tan bien ahora que esta escribiendo a un Bruce Wayne adulto, por lo que el concepto “necesitaba ser algo más, necesitaba ser un fascinante espejo invertido para Batman ... Y necesitaba algo de estilo. Y un nombre”.

En ese escenario, entró el dibujante Jorge Jiménez y dio vida al diseño de Ghost-Maker que fue presentado un tiempo atrás.

“Espero que todos lo amen tanto como yo”, finalizó Tynion IV antes de anticipar que Ghost-Maker tendría varias apariciones a futuro porque “es posible que ya tengamos algo que estamos construyendo en secreto con el personaje”.

Ghost-Maker aparecerá por primera vez con lo que Tynion describe como “un breve cameo al final de Batman # 100″ y posteriormente debutará en Batman #102.