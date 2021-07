Giancarlo Esposito dice que la tercera temporada de The Mandalorian comenzará sus filmaciones “pronto”

Lucasfilm todavía no anuncia nada de manera oficial, sin embargo, Giancarlo Esposito no quiere que pierdan la esperanza en un pronto regreso de The Mandalorian.

Si bien la próxima serie de Star Wars para Disney plus será The Book of Boba Fett, recientemente el actor que interpreta a Moff Gideon aseguró que el rodaje para el nuevo ciclo arrancará pronto.

“Acaban de terminar de filmar a (The Book of) Boba Fett y pronto comenzarán la temporada 3 de The Mandalorian”, dijo Esposito en una entrevista con WRAL al ser consultado respecto al rodaje.

Por supuesto, el inicio del rodaje de la tercera temporada de The Mandalorian ha estado en un terreno de incertidumbre debido a la agenda de Pedro Pascal. Después de todo, actualmente el actor detrás del Mando está grabando a la serie de The Last of Us. No obstante, al ser consultado respecto a si tendrían que esperar al actor, Esposito dijo que “nunca tienen que esperar por Pedro” apuntando al tiempo que el personaje titular pasa con su casco.

En ese sentido, Esposito planteó que probablemente Pascal ya solucionó todo para aparecer en The Last of Us y los nuevos episodios de The Mandalorian.

Finalmente, considerando dónde quedó la segunda temporada, Esposito solo anticipó que Moff Gideon no detendrá la persecución de Grogu.

“Sí, me verás matar a este bebé”, dijo Esposito entre risas mientras sostenía un peluche de Baby Yoda. “¿Qué tal eso? Está totalmente mal, pero sabes qué, tengo que esperar en algún lugar que voy a ganar”.

La tercera temporada de The Mandalorian aún no tiene una fecha de estreno, sin embargo, un reporte dice que la serie podría volver recién a fines de 2022.