Pedro Pascal está en la primera foto desde el set de la adaptación de The Last of Us

Finalmente ya hay señales concretas de lo que será la adaptación televisiva del videojuego The Last of Us.

A partir de una imagen publicada por el actor Gabriel Luna, quien dará vida a Tommy, fue confirmado el inicio de la producción en los sets.

Claro que Luna no está solo en la foto. A su lado está su hermano televisivo: el actor Pedro Pascal, quien interpretará a Joel, uno de los protagonistas de esta historia post-apocalítica situada en un mundo en el que la humanidad sufre para sobrevivir tras una pandemia global causada por un hongo parasitario.

En la primera foto desde el set también está Nico Parker, quien interpretará a Sarah, la hija de Joel.

Vean la foto a continuación.

Por ahora se espera que The Last of Us debute en HBO Max durante el próximo año, pero por ahora no existe una fecha oficial de lanzamiento.