Guionista de Avatar: The Way of Water trabajará en la película de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios

Todavía no sabemos qué actores darán vida a los personajes principales, pero Marvel Studios continúa avanzando en el desarrollo de su nueva película de Los Cuatro Fantásticos y ahora escogió a un nuevo guionista para escribir la cinta que pretende introducir al Señor Fantástico, la Antorcha Humana, la Mujer Invisible y la Cosa al MCU.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Marvel Studios reclutó Josh Friedman para escribir el guión de la película de Los Cuatro Fantásticos que será dirigida por Matt Shakman (WandaVision). A lo largo de su carrera Friedman ha trabajado en varias producciones conocidas que abarcan desde Avatar: The Way of Water y Terminator: Dark Fate para el cine, hasta las series de Fundación y Snowpiercer para la televisión.

Pero Friedman no es el primer guionista contratado para desarrollar el guión del reinicio de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios y previamente Jeff Kaplan con Ian Springer estaban trabajando en ese proyecto. En ese sentido, aunque hasta ahora no existen detalles formales sobre la propuesta de la película, The Hollywood Reporter sospecha que la contratación de Friedman podría deberse a un cambio en el tono del proyecto. Tengan en cuenta que mientras Friedman ha trabajado principalmente en ciencia ficción, Kaplan y Springer estaban más vinculados a la comedia.

La película de los Cuatro Fantásticos será parte de la “Fase 6″ del MCu y se estrenará en febrero de 2025.