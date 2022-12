Harrison Ford explicó concisamente por qué aceptó sumarse al MCU como Thunderbolt Ross

Cuando se anunció que Harrison Ford sería el nuevo Thunderbolt Ross de las producciones de Marvel Studios no fueron pocos los que se sorprendieron. Después de todo, aunque el actor está ligado a sagas como Star Wars e Indiana Jones, el tipo de fanaticada que implican esas producciones y franquicias como el MCU no es necesariamente su sello preferido.

En ese sentido, en el contexto de la promoción de 1923, desde The Playlist decidieron preguntarle directamente a Ford por qué aceptó incorporarse al popular universo de Marvel Studios.

El actor fue bastante directo en su respuesta y planteó que simplemente quería probar algo distinto. “Oye, mira, he hecho muchas cosas. Ahora quiero hacer algunas de las cosas que no he hecho”, dijo Ford.

Pero al ser consultado sobre si tendrá que utilizar trajes de captura de movimiento en referencia a una potencial transformación de Ross en Red Hulk, Ford no dijo nada y apostó por el silencio que suele rodear a los protagonistas de las entregas del MCU.

Sea como sea se espera que Ford aparezca como Thunderbolt Ross en Captain America: New World Order y posiblemente la película de los Thunderbolts, dos producciones que llegarán en 2024.