Hartley Sawyer fue despedido de The Flash tras la reaparición de antiguos tweets racistas y misóginos

Hartley Sawyer fue despedido de The Flash. Según informa Deadline, el actor fue desvinculado de la serie a raíz de las antiguas publicaciones racistas y misóginas en su cuenta de Twitter que reflotaron hace un par de semanas.

“Hartley Sawyer no regresará para la temporada 7 de The Flash”, señalaron Warner Bros. TV, The CW, Berlanti Productions y el productor ejecutivo Eric Wallace en una declaración en conjunto recogida por Deadline. "Con respecto a las publicaciones del Sr. Sawyer en las redes sociales, no toleramos comentarios despectivos que se dirijan a cualquier raza, origen étnico, origen nacional, género u orientación sexual. Tales comentarios son antitéticos a nuestros valores y políticas, que se esfuerzan y evolucionan para promover un entorno seguro, inclusivo y productivo para nuestra fuerza laboral”.

La cuenta de Twitter de Sawyer ya no está disponible, sin embargo, es preciso señalar que los tweets que motivaron la decisión de los responsables de The Flash fueron publicados entre 2011 y 2014.

Como recoge TV Line, las publicaciones incluían frases como “todas las mujeres deberían estar en granjas sexuales”, “si tuviera una esposa, la golpearía muchísimo esta noche jajaja”, "lo único que me impide hacer tweets ligeramente racistas es saber que Al Sharpton nunca dejaría de quejarse de mí “ y “salí a cenar y me expuse como racista, OTRA VEZ”, entre otros comentarios.

Estos tweets de Sawyer empezaron a difundirse en redes sociales poco después de que comenzaran las protestas contra el racismo en Estados Unidos y el pasado 30 de mayo dieron pie a que el actor publicara una disculpa en su cuenta de Instagram.

“No estoy aquí para poner excusas, independientemente de la intención, la palabras son importantes y tienen profundas consecuencias", escribió el actor. "Y las mías pueden y han causado dolor y vergüenza, junto con sentimientos que solo puedo imaginar, para los seguidores y fanáticos, mis compañeros de reparto, el equipo, mis colegas y amigos. Les debo una disculpa a todos. Y les debo una disculpa a cada uno de ustedes. Gracias por hacerme responsable”.

Sawyer argumentó que sus tweets se habían dado en un contexto de humor y reconoció que aún así no eran comentarios aceptables.

“Quiero ser muy claro: esto no refleja lo que pienso o lo que soy ahora”, añadió. “Hace años, gracias a amigos y experiencias que me ayudaron a abrir los ojos, comencé mi viaje para convertirme en un adulto más responsable, en términos de lo que digo, lo que hago y más. En gran medida, he mantenido privado ese viaje, y esta es otra forma en que he decepcionado a tantos. Todavía tengo más trabajo por hacer”.

Después del anuncio de la salida de Sawyer el showrunner de The Flash, Eric Wallace, publicó una declaración en sus redes sociales donde dijo que los tweets del actor rompieron su corazón y lo hicieron enojar. Además recaló que está comprometido a cambiar permanentemente el ambiente de trabajo en la serie.

Sawyer se sumó a The Flash en la cuarta temporada de la serie y en el quinto ciclo asumió un rol regular como Ralph Dibny/Elongated Man, un personaje clave entre los aliados de Barry Allen y que recientemente había comenzado una historia paralela con Sue Dearbon.

Por ahora se desconoce cómo manejará la serie la salida de Sawyer y cómo afectará eso al personaje. No obstante, las respuestas a esa interrogante deberían darse este año ya que la séptima temporada de The Flash pretende debutar en enero de 2021.