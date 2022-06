Hideo Kojima abandonó un proyecto de superhéroes que estaba desarrollando porque su premisa era muy parecida a The Boys

Hideo Kojima, el desarrollador de vidoejuegos conocido por títulos como Death Stranding y Metal Gear Solid, reveló que durante un tiempo estuvo trabajando en un proyecto similar a The Boys.

En una serie de tweets publicados en el contexto de la emisión de la serie de The Boys amparada por Prime Video, Kojima contó que abandonó un proyecto que estaba planificando porque su premisa era muy parecida a la de la serie basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson.

“Dejé The Boys después de 3 episodios de la primera temporada. Pensé en ver el resto del programa. En realidad, vi algunos episodios que se entregaron en el momento en que estaba a punto de comenzar un proyecto que había estado calentando durante mucho tiempo y lo puse en espera porque el concepto era similar (diferentes escenarios y trucos). Una cosa de amigos (hombre/mujer) con un escuadrón especial de detectives que se enfrenta a héroes legendarios detrás de escena. Estaba pensando en Mads como protagonista”, señaló Kojima.

En sus publicaciones el desarrollador nunca deja claro si este proyecto era un videojuego, una película o otro tipo de producción. Sin embargo, explicó que el “concepto era el mismo” que The Boys con “una historia negra de ‘antihéroes’ en la que un superhéroe y un humano se enfrentan, pero el escenario, los trucos y el tono (de The Boys) eran muy diferentes de lo que tenía en mente para mi proyecto anterior”.

En ese sentido, más allá de señalar que consideró a Mads Mikkelsen como su protagonista, Kojima explicó que su idea era reflexionar sobre el panorama actual plagado de producciones de superhéroes.

“Hoy, cuando los superhéroes continúan produciéndose en masa en la industria del entretenimiento, este drama iba a ser una película de acción dura y radical, ni sobre héroes ni sobre villanos, con un montaje de broma asombrosamente negro y una visión del mundo opuesta a la que estamos acostumbrados”, explicó.

Pero nada de eso prosperó y el propio Kojima sentenció que “lo que había planeado se quedó solo en mi mente, por lo que no incurrí en ningún costo por mano de obra, material, investigación ni nada por el estilo”.

Obviamente esta confesión de Kojima no pasó desapercibida y, en paralelo a las reacciones de los fanáticos Eric Kripke, el shworunner de The Boys, y Anthony Starr, el actor detrás de Homelander, instaron al desarrollador a realizar un videojuego de The Boys.

Pero por ahora no eso solo está en el terreno de los deseos y, mientras el futuro de Kojima está marcado por su juego para Xbox, The Boys presentará un nuevo episodio de su tercera temporada este viernes.