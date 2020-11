Hilarie Burton interpretará a Lucille, la esposa de Negan, en The Walking Dead

Un nombre conocido por fin tendrá un rostro en los próximos episodios de The Walking Dead. De acuerdo a Comicbook, Hilarie Burton se sumará a la serie para interpretar a Lucille, la fallecida esposa de Negan, en uno de los seis capítulos adicionales de la temporada 10 que debutarán en 2021.

Hilarie Burton es una actriz conocida por sus papeles en producciones como One Tree Hill, Surprised by Love, Extant y Grey’s Anatomy, y además es la esposa de la vida real de Jeffrey Dean Morgan, el actor que interpreta a Negan en la longeva serie de AMC.

Por supuesto, Lucille es una figura conocida en el mundo de The Walking Dead ya que, pese a que no había figurado en la serie hasta ahora debido a que murió antes de los eventos que derrumbaron a la sociedad, Negan nombró a su infame bate como ella.

La aparición de Burton como Lucille en los próximos episodios de The Walking Dead fue confirmada a Comicbook por AMC y en paralelo la propia actriz ratificó el anunció a través de su cuenta personal de Twitter.

“Ha sido bastante difícil mantener esto en secreto. Pero me encanta trabajar con Jeffrey Dean Morgan. Me encanta verlo convertirse Negan y asumir esa arrogancia. Y me encanta la famila de The Walking Dead. Han sido parte de nuestra familia durante años y estoy muy agradecida por su amabilidad. Besos y abrazos”, señaló la actriz junto a un hashtag que dice “aquí está Lucille”.

La décima temporada de The Walking Dead terminó oficialmente el pasado mes de octubre, sin embargo, la serie añadirá algunos episodios extra a ese ciclo durante 2021.