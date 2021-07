Iris volvería a convertirse en velocista en el final de la séptima temporada de The Flash

Parece que XS no es la única velocista que regresará en los próximos episodios de The Flash y en la antesala del anticipado episodio 750 de la serie, The CW reveló una sinopsis que tantea que Iris West volverá a tener superpoderes en el final de la séptima temporada de la serie.

Por supuesto, pese a que Iris no tiene superpoderes, en la cuarta temporada de la serie y por cortesía del villano Melting Pot, la reportera ostentó por un tiempo la supervelocidad de Barry e incluso operó como heroína.

Por ahora se desconoce qué truco usará The Flash para volver a darle superpoderes a Iris, pero la sinopsis para “Heart of the Matter, Part 2”, el final de la séptima temporada, dice:

“The Flash recluta a una gran cantidad de aliados veloces, incluidos Iris y sus hijos del futuro: Bart (estrella invitada Jordan Fisher) y Nora West -Allen (estrella invitada Jessica Parker Kennedy) - para poner fin a la guerra de los velocistas y derrotar a un nuevo adversario mortal: el villano Godspeed“.

De acuerdo a TV Line, Godspeed será interpretado por Karan Oberoi (Roswell, New Mexico) y como si la aparición de Iris como velocista no fuera suficiente, cabe recordar que tiempo atrás fotos del set anticiparon que la conclusión de la actual temporada de The Flash también involucraría el regreso de Reverse Flash.

The Flash fue renovada para una octava temporada a comienzos de este año y durante esta semana se confirmó que aparte de Grant Gustin como el héroe titular, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker y Candice Patton también continuarán en sus respectivos papeles. En ese sentido, se puede esperar que el final del séptimo ciclo no solo resuelva la historia de Godspeed, sino que también establezca el escenario para los próximos episodios que llegarán a fines de 2021.