The Flash ya fijó una fecha de estreno para su octava temporada

Todavía faltan varios episodios para que The CW termine de emitir la séptima temporada de The Flash en Estados Unidos, sin embargo, durante esta semana el canal quiso adelantarse un poco y fijó el estreno para el octavo ciclo de la serie.

Según recoge TV Line, como parte de sus planes para la temporada televisiva 2021-2022, The CW anunció que la octava temporada de The Flash arrancará el martes 16 de noviembre en Estados Unidos.

Si bien aún es muy pronto para hablar sobre la trama del próximo ciclo de la serie, cabe recordar que tiempo atrás se anunció que la temporada 8 de The Flash comenzará con un evento especial que tratará de concretar una especie de crossover a lo largo de cinco episodios que contarán con apariciones de diferentes héroes del denominado “Arrowverso”.

Así, mientras The Flash volverá en noviembre, The CW también anunció que Legends of Tomorrow y Batwoman presentarán su séptima y tercera temporada durante el miércoles 13 de octubre.