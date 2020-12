Jaimie Alexander interpretará nuevamente a Lady Sif en Thor: Love And Thunder

Parece que las especulaciones de los fanáticos no estaban tan equivocadas y Jaimie Alexander efectivamente volverá a interpretar a Lady Sif en las producciones de Marvel Studios.

Concretamente, después de una jornada cargada de anuncios para el futuro del MCU, desde Deadline revelaron que “Alexander regresará a la próxima entrega de la serie Thor, Thor: Love And Thunder en el papel de Sif”.

Por supuesto, la aparición de Lady Sif en Thor: Love And Thunder es una sorpresa considerando que el personaje no apareció en Thor: Ragnarok y, mientras el regreso de Alexander solo está asegurado en esa película por el momento, Deadline señala que la guerrera también podría aparecer en otros proyectos como la serie de Loki.

Alexander debutó como Lady Sif en la primera película de Thor y posteriormente volvió a interpretar al personaje en Thor: The Dark World. No obstante, de ahí en más la asgardiana dejó de aparecer en las películas y fue vista por última vez en la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.

En ese sentido, por ahora no hay pistas respecto a cómo podría incorporarse Sif a la historia de Thor: Love And Thunder. Pero cabe mencionar que, antes de este anuncio, Alexander bromeó con que su personaje podría ser la reina de Valkyrie.

Thor: Love And Thunder será dirigida por Taika Waititi, contará con Christian Bale como Gorr the God Butcher y planea estrenarse en febrero de 2022.