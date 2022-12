James Cameron descartó realizar una película de superhéroes: “No tengo interés en dirigir una película de cómics”

Si los planes del director no prosperan y la saga de Avatar termina con The Way of the Water o Avatar 3, no esperen que James Cameron pase a las películas de superhéroes. Aunque en el pasado el cineasta intentó impulsar una película de Spider-Man, recientemente el responsable de Titanic confirmó que no quiere incursionar en el terreno de las adaptaciones de cómics.

Durante una entrevista con el portal Comicbook, Cameron dio a entender que sus dichos pasados sobre el comportamiento de algunos personajes de las películas de superhéroes no era un desprecio general a ese popular género. “Solo quiero decir antes de tiempo, no voy a menospreciar a Marvel o al Universo DC. Me encantan esas películas. Saquemos eso de la mesa”, dijo Cameron.

Posteriormente el director abordó la posibilidad de comandar una de esas cintas e indicó que actualmente no es algo en sus objetivos.

“No tengo interés en dirigir una película de cómics”, aseguró el cineasta. “Tenía interés en Spider-Man, pero eso era algo único. Un amor personal de Spider-Man. Pero ese terreno ha sido muy bien atendido por otras personas”.

Por supuesto, durante la década de 1990 Cameron intentó concretar una película de Spider-Man. No obstante, ese proyecto no prosperó e incluso el director llegó a catalogarlo como “la mejor película” que nunca realizó.