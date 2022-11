James Cameron justificó las tres horas de duración de Avatar: The Way of Water: “Hay más historia a la que servir”

La espera por Avatar: The Way of Water ha sido larga y aunque todavía el futuro de la saga no está tan asegurado como parecía en un minuto, Avatar 2 quiere recompensar el largo trecho entre su debut y el lanzamiento de su predecesora con una extensa duración.

Tal y como se anunció a fines de octubre, Avatar: The Way of Water durará 190 minutos por lo que los fanáticos tendrán que pasar más de tres horas en el cine para ser testigos del regreso a Pandora.

Antes de que se divulgara aquella extensión de la película su director, James Cameron ya había planteado que no aceptaría quejas sobre la extensión de Avatar 2. “No quiero que nadie se queje de la duración cuando se sientan y ven [televisión] durante ocho horas”, dijo Cameron en ese entonces. Pero ahora el director apostó por justificar aquel tiempo de ejecución y en una entrevista con Total Film (vía Games Radar+) planteó que no sería un capricho de él, sino que Avatar: The Way of Water duraría más de tres horas para hacer justicia a su historia.

“El objetivo es contar una historia extremadamente convincente sobre una base emocional”, dijo Cameron. “Diría que el énfasis en la nueva película está más en el personaje, más en la historia, más en las relaciones, más en la emoción. No dedicamos tanto tiempo a la relación y la emoción en la primera película como lo hicimos en la segunda película, y es una película más larga, porque hay más personajes para servir. Hay más historia a la que servir”.

Tengan en cuenta que Avatar: The Way of Water retomará la historia de Jake y Neytiri más de una década después de los eventos de la película original de Avatar y mostrará cómo la pareja tendrá que sortear una serie de nuevos desafíos (incluyendo el regreso del Coronel Miles Quaritch) junto a sus hijos.

Avatar: The Way of Water se estrenará el 15 de diciembre en Chile