James Wan quiere incluir más elementos de terror en Aquaman 2

¿Qué se puede esperar de Aquaman and the Lost Kingdom? De acuerdo a lo que sabemos hasta ahora la próxima película centrada en la historia de Arthur Curry naturalmente contará con el regreso del héroe titular y también involucrará a personajes como Black Manta, Mera y Ocean Master. Todo en el marco de una historia que supuestamente sería mejor que lo que presentó su predecesora.

Pero mientras aún no hay muchos detalles sobre la trama de la cinta, ahora pueden sumar un nuevo antecedente a los puntos mencionados anteriormente y es que Aquaman 2 buscaría acercarse más al terreno del terror.

Si bien durante la primera película de Aquaman el director James Wan tanteó que el terror es un ámbito cómodo para él, aparentemente aquello no fue suficiente y para la secuela buscaría dejar eso mucho más claro tomando como referencia a Planet of the Vampires, una cinta de terror de 1965.

“Aquaman 2 está muy inspirado en Planet of the Vampires”, dijo James Wan a Total Film (vía Games Radar+). “Puedes sacar al chico del terror, pero nunca puedes quitar el terror del chico“.

“La primera película tomó a mucha gente por sorpresa ¿verdad? Y eso se debe en parte a que no estaban familiarizados con el cómic, que trata de este mundo tan espeluznante y extraño”, agregó el director. “La gente se sorprendió de que no tirara todas esas cosas y no hiciera una película oscura y pesada. Pero no sentí que hubiera sido lo correcto. Así que con la segunda película, creo que será más fácil para que la gente acepte adónde vamos porque ya he sentado las bases“.

Wan no entregó más detalles sobre lo que pretende mostrar con Aquaman 2, pero ante sus declaraciones probablemente querrán tener en cuenta que Planet of the Vampires gira en torno a la historia de los sobrevivientes de dos naves espaciales que se estrellaron en un planeta inexplorado y rápidamente se ven acechados por los cuerpos de sus compañeros muertos que revivieron por acción de los habitantes incorpóreos de ese planeta.

Aquaman and the Lost Kingdom pretende estrenarse en diciembre de 2022.