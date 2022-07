Jeff Goldblum reemplazará a Hugh Grant en Kaos, la nueva serie de Netflix inspirada en la mitología griega

Si querían ver a Hugh Grant como Zeus tendrán que seguir esperando y es que aunque semanas atrás se anunció con bombos y platillos que el actor británico encabezaría el elenco de Kaos, ahora se reveló que Grant tuvo que dejar el proyecto debido a problemas de agenda.

Pero no se preocupen porque si ya estaban intrigados con la premisa de Kaos y su promesa de presentar una nueva versión de la mitología griega desde Deadline no solo confirmaron que el proyecto sigue adelante, sino que revelaron que Jeff Goldblum será el encargado de reemplazar a Hugh Grant en el papel de Zeus.

Kaos fue creada por Charlie Covell (The End of the F***ing World) y Zeus es una figura central de su historia ya que la trama arrancará debido a la paranoia de ese dios y los efectos que tiene para el panteón griego.

Inicialmente Kaos tendrá ocho episodios y, además de Goldblum, su elenco contará con Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, Killian Scott, Aurora Perrineau, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola y Stanley Townsend.

Kaos todavía no fija una fecha para su debut en Netflix, pero su rodaje comenzará a fines de este trimestre.