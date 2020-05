J.K Rowling publica su nueva novela de forma online y completamente gratuita

Durante la jornada de este martes J.K. Rowling anunció que su nueva novela para niños, llamada The Ickabog, se publicará de forma online y completamente gratuita.

La escritora, creadora del universo de Harry Potter, señaló a través de Twitter, “En las últimas semanas lo he reescrito un poco y he decidido publicar The Ickabog gratis en línea, para que los niños encerrados, o incluso aquellos que regresan a la escuela durante estos tiempos extraños e inquietantes, puedan leerlo o que se lo lean”.

Esta es la primera incursión de la escritora en la literatura infantil, puntualmente con un cuento el cual escribió hace más de una década para sus hijos. Actualmente la autora reescribió algunas partes de la historia para compartirla con las personas.

J.K. mencionó que esta historia no está relacionada de ninguna forma con Harry Potter, ya que no incluye magia, agregando que es algo “totalmente diferente”.

Los capítulos se comenzaron a publicar este martes -actualmente hay dos disponibles- y lo harán de forma diaria a través de la página www.theickabog.com.

Finalmente, para las ilustraciones de la historia, la autora decidió que los propios niños hicieran sus dibujos y los llamó a enviarle estos a través de Twitter con el hashtag #TheIckabog.

Además se realizará un concurso y algunos dibujos serán elegidos por los editores y acompañarán al libro cuando sea publicado en noviembre próximo.