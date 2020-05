Joshua Williamson dejará de escribir el cómic de The Flash

Desde que DC Comics comenzó la etapa Rebirth en 2016, la serie regular de The Flash han tenido a un solo guionista: Joshua Williamson. Sin embargo, antes de que acabe este año, el escritor dejará las historias del velocista escarlata.

Según reveló el propio Williamson a través de su cuenta de Twitter, su carrera a cargo del cómic protagonizado por Barry Allen terminará en con The Flash #762.

“Desde que era un niño pequeño, he querido escribir Flash. Si lograba escribir solo un número, habría sido un sueño hecho realidad. Y una vez que comencé en la serie en 2016, mi objetivo siempre fue escribir 100 números, por lo que The Flash # 762, también conocido como The Flash # 101, será mi último número”, señaló Williamson.

“Dejar Flash es 100% mi elección”, añadió. “DC y yo hablamos sobre que continuara en el libro, pero a medida que avanzamos hacia el arco de ‘Finish Line’, el final de la historia masiva que planeé y comencé con Flash Rebirth # 1 hace cuatro años ... Sabía que era hora de decir adiós a Barry Allen”.

“Finish Line" será el último arco de Williamson a cargo de los cómics de The Flash y se presentará después de “The Legion of Zoom", que es la historia que actualmente se está contando en los cómics del velocista.

El último arco de la carrera de Williamson comenzará con The Flash #759, un cómic que es descrito así en su solicitud:

“¡Es la última carrera de Barry Allen! La Legion of Zoom ha ganado. Central City está en ruinas. ¡Barry Allen está atrapado en la Speed Force y su cuerpo tomado por Reverse Flash!"

De ahí “Finish Line” continuará con The Flash #760 y como se había anticipado anteriormente involucrará a varios velocistas. De hecho, este arco finalmente contará con Bart Allen.

“Después de años de manipulación,Reverse Flash ha destruido por fin a la familia Flash! ¡Pero no caerán sin luchar mientras corren juntos para salvar el alma de Barry Allen! ¿Será suficiente el regreso de los aliados del pasado de Flash para detener a Reverse Flash”, tantea la solicitud del cómic.

Las portadas principales de “Finish Line” fueron dibujadas por Howard Porter y coloreadas por Hi-Fi, el mismo equipo creativo que diseñó la imagen promocional para este arco que puedes revisar a continuación.

DC Comics espera publicar The Flash #759 el 11 de agosto.